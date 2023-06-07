АО «Транснефть – Прикамье» выбрало победителей конкурса профессионального мастерства

АО «Транснефть — Прикамье» подвело итоги ежегодного корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Соревнования проходили на площадках Альметьевского, Казанского, Пермского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений (РНУ), а также Канашского транспортно-энергетического техникума.

В профессиональном мастерстве состязались представители основных рабочих профессий, среди них — слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, трубопроводчик линейный, оператор товарный, лаборант химического анализа и другие профессии, непосредственно связанные с обеспечением надежной и безопасной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье».

Всего в 15 конкурсных номинациях соревновались 135 представителей рабочих профессий. В этом году конкурс впервые прошел среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования группы по эксплуатации вдольтрассовых высоковольтных линий и средств электрохимзащиты.

Работники демонстрировали профессиональные навыки и уровень теоретической подготовки. Цель мероприятия — поддержание высокого уровня профессионализма, распространение передового опыта организации труда, стимулирование к дальнейшему повышению квалификации.

При выполнении практических и теоретических заданий профессиональная конкурсная комиссия отметила уровень знаний нормативов, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

«Мастерство растет с каждым годом. Сложно в первый раз, дальше навыков и уверенности в себе становится больше. Представлять свое РНУ — огромная ответственность. Необходимо выступить на уровне, потому что другие лаборанты не просто смотрят на тебя, они равняются», — говорит победитель среди лаборантов химического анализа Венера Санникова.

Проведение ежегодного конкурса является частью системной кадровой политики АО «Транснефть — Прикамье», позволяющей эффективно обмениваться профессиональным опытом. Традиционные состязания способствуют оттачиванию навыков, а также служат стимулом к непрерывному совершенствованию.

Победители представят предприятие в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть», который в год 30-летия компании состоится в августе на базе АО «Транснефть — Урал» в г. Уфе.