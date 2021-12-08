АО «Транснефть — Прикамье» ввело в эксплуатацию нефтяной резервуар в Кировской области

АО «Транснефть — Прикамье» ввело в эксплуатацию новый резервуар для хранения нефти на линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» Казанского районного нефтепроводного управления.

Работы велись с августа 2019 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Цель строительства нового резервуара — обеспечение нормативной товарной емкости.

Ранее использовавшийся резервуар был демонтирован. На его месте возведен новый объемом 50 тыс. куб. метров, диаметром 60 метров и высотой 18 метров. Стенка резервуара полистового исполнения, имеет восемь поясов. Общий вес использованных в строительстве металлоконструкций составляет 1300 тонн.

Фото: © служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Безопасность объекта обеспечит высокочувствительная сигнализация и новые комбинированные системы пожаротушения и водяного охлаждения. Для защиты емкости и технологических трубопроводов от коррозии смонтирована новая станция катодной защиты и протяженные анодные заземлители.

Прием нефти в резервуар будет вестись из магистральных нефтепроводов Холмогоры — Клин и Сургут — Полоцк.

Все оборудование отвечает современным требованиям типовых проектных решений, применяемым при строительстве объектов трубопроводного транспорта нефти. Успешно проведенное 72-часовое комплексное опробование подтвердило работоспособность и максимальную степень надежности резервуара и всех вспомогательных систем. Срок эксплуатации новой емкости составляет 50 лет.