АО «Транснефть – Прикамье» ввело в эксплуатацию нефтяной резервуар

Фото: пресс-служба АО «Транснефть — Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию резервуар для хранения нефти объемом 5 тысяч кубометров на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Оса» в Пермском крае.

В ходе ремонтных работ заменены дефектные элементы конструкций резервуара, которые были выявлены по итогам диагностики технического состояния.

Реконструированная емкость оснащена полным комплектом оборудования, обеспечивающим ее бесперебойную и безаварийную работу: устройством для размыва донных отложений, системой автоматизации и телемеханики, а также системой пожаротушения и водяного охлаждения. Защиту резервуара и технологического оборудования от коррозии обеспечивают станция катодной защиты и анодные заземлители.

Весь комплекс технических мероприятий, проведенный в рамках программы технического перевооружения и реконструкции, позволит поддерживать работоспособное состояние сооружения и его безопасную эксплуатацию в ближайшие 10 лет.