АО «Транснефть-Прикамье» в «Лазарево» ввело два блока для измерения качества нефти

На линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» АО «Транснефть—Прикамье» введены в эксплуатацию два блока измерений показателей качества нефти (БИК).

Новые БИК построены в комплекте с серомерамиоперативныхсистем измерения количества и показателей качества нефти (ОСИКН) в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть».

Блоки позволяют осуществлять оперативный контроль показателей качества нефти, транспортируемой по магистральным нефтепроводам (МН) Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин в направлении центральной части России и наливного терминала в порту Приморск, на соответствие требованиям ГОСТ, а также передавать информацию для расчета технологических режимов работы.Основное отличие БИК от ранее использовавшегося оборудования — наличие поточного анализатора для измерения значения массовой доли серы в потоке нефти в МН.

Помимо технологического оборудования установлена система сбора, обработки информации и управления. Система обеспечивает контроль состояния и управления оборудованием ОСИКН, сбор, обработку, передачу данных о работе БИК и передачу информации в автоматизированную систему оперативного учета нефти и диспетчерского контроля.

Новые БИК произведены на Великолукском заводе «Транснефтемаш». По итогам комплексного опробования всех систем оборудование введено в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Современные системы контроля обеспечивают автоматизированный учет нефти в онлайн-формате при проведении товарных операций, оперативно реагируют на изменения параметров транспортировки топлива, а также поддерживают высокую точность учета.