АО «Транснефть — Прикамье» вошло в реестр социально ответственных работодателей

АО «Транснефть — Прикамье» включено в национальный реестр социально ответственных работодателей нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации, соблюдающих отраслевое соглашение на 2023–2025 годы.

Таким образом, Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности подтвердило высокие результаты компании в области реализации социальной политики.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Предприятие строит социальную политику с учетом принципов социального партнерства, обеспечивая высокий уровень защищенности работников. Перечень социальных программ компании обширен и охватывает гарантию безопасных и комфортных условий труда, развитие кадрового потенциала, здравоохранение, санаторно-курортное оздоровление, поддержку материнства и детства, организацию спортивного досуга, решение жилищных вопросов и другое.

АО «Транснефть — Прикамье» неоднократно становилось победителем Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Так, по итогам регионального этапа за 2022 год предприятие было признано победителем и призером в пяти номинациях.