АО «Транснефть — Прикамье» — в лидерах среди организаций высокой социальной эффективности

АО «Транснефть — Прикамье» заняло 2-е место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы».

Подведение итогов состоялось в рамках очередного заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в формате видеоконференции под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

Комиссия высоко оценила системность подхода предприятия к решению трудовых вопросов, исполнению нормативных документов. Также в числе позитивных факторов — создание новых постоянных рабочих мест, работа в области кадрового потенциала, направленная на непрерывное образование сотрудников — профессиональная переподготовка и повышение квалификации.

В компании эффективно действует социальная политика, реализуются спортивно-оздоровительные программы, в том числе компенсируется стоимость санаторно-курортного лечения, организуется отдых детей сотрудников, а также выполняются мероприятия в области обеспечения персонала жильем.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ с 2000 года. Цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, распространение положительного опыта, а также создание позитивного социального имиджа.