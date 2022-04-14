АО «Транснефть – Прикамье» — в числе лучших в системе «Транснефть» в области охраны труда

АО «Транснефть – Прикамье» по результатам корпоративного конкурса в области охраны труда заняло второе место среди организаций системы «Транснефть» по итогам работы в 2021 году.

Отмечена эффективность профилактических мер, способствующих недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, высокий уровень знаний и компетентности работников.

На реализацию тематических мероприятий по охране труда в 2021 год компания направила 489 млн рублей.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Кроме того, жюри высоко оценило результаты участия АО «Транснефть – Прикамье» во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность». По итогам 2021 компания заняла I место в рейтинге Республики Татарстан среди организаций более чем с 5 тыс. работников.

На предприятии осуществляется системная деятельность по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ, обеспечению персонала индивидуальными средствами защиты (СИЗ), контролю за соблюдением нормативов на рабочих местах. В минувшем году для подразделений АО «Транснефть – Прикамье» закуплено около 500 газоанализаторов и индивидуальных сигнализаторов горючих газов, проведена специальная оценка условий труда на 827 рабочих местах.

В ходе внешнего аудита в 2021 году предприятие подтвердило соответствие международным стандартам системы менеджмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (стандарт ISO 45001:2018). Проверка показала, что значимые процессы и деятельность эффективно спланированы, управляются, оцениваются и постоянно улучшаются.