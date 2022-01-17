АО «Транснефть-Прикамье» в 2021 году выполнило более 32 тыс. экологических исследований

АО «Транснефть — Прикамье» подвело итоги экологических исследованийза 2021 год. В течение года специалисты лабораторийна производственных объектах выполнили 32,3 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха. Большинство исследований — порядка 25,5 тыс.— провели собственные эколого-аналитические лаборатории предприятия.

Отбор проб проводился на производственных объектах Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений. Результаты лабораторных исследований подтверждали, что производственные объекты АО «Транснефть — Прикамье» функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Эколого-аналитические лаборатории компании оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий, снижающих воздействие на окружающую среду.

Высокий уровень экологической безопасности предприятия достигается за счет выполнения ключевых показателей экологической эффективности: внедрения передовых инновационных технологий и новейшего природоохранного оборудования, что позволяет обеспечить дальнейшее планомерное снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — реконструкции действующих резервуаров, котельных и строительстве новых.Эффективная работа очистных сооружений исключает сброс неочищенных сточных вод.

Кроме того, в рамках экологической деятельности компания на постоянной основе выполняет биотехнические мероприятия, направленные на лесовосстановление и восполнение водных биоресурсов.

Общий объем денежных средств, направленных АО «Транснефть — Прикамье» на выполнение мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды в 2021 году превысил 70 млн руб.