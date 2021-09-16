АО «Транснефть — Прикамье» провело учения по ликвидации условного выхода нефти

АО «Транснефть — Прикамье» провело командно-штабные учения (КШУ) по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» Ромашкинского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Специалистам предстояло локализовать и устранить условный разлив нефти в результате повреждения технологического трубопровода на территории станции.

Цель учения — совершенствование знаний и практических навыков работников в части оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

По сценарию учения, 15 сентября 2021 года в 09.00 мск диспетчер Ромашкинского РНУ получил информацию о выходе нефти на технологическом трубопроводе НПС «Калейкино», после чего транспортировка по поврежденному участку была «остановлена», «закрыты» секущие задвижки магистрального нефтепровода (МН) УБКУА. Прибывшая патрульная группа зафиксировала условный выход нефти. Территория была незамедлительно оцеплена, в экстренном порядке был организован сбор членов КЧС ПБ АО «Транснефть — Прикамье», введен режим «чрезвычайной ситуации». О происшествии были условно проинформированы федеральные надзорные органы, ГУ МЧС по Республике Татарстан.

В мероприятии приняли участие профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ), участки по ремонту и обслуживанию резервуарного парка и ремонта и наладке энергетического оборудования Ромашкинского РНУ. Всего в КШУ участвовали 37 работников, использовалось 16 единиц спецтехники. «Поврежденный» участок трубопровода был заменен.

Одновременно специалисты предприятия выполнили отбор и анализ проб атмосферного воздуха и почвы до начала, в течение и по окончании работ по ликвидации последствий выхода нефти.

За время проведения учения было получено шесть вводных сообщений, в том числе о пострадавшем работнике. Все поставленные задачи по локализации и ликвидации условной ЧС были выполнены качественно и в установленные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Ромашкинского РНУ.

В ходе учений работники показали высокую степень готовности к возникновению чрезвычайных ситуаций, слаженность и правильность действий при ликвидации аварийной ситуации.