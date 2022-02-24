АО «Транснефть - Прикамье» провело учения на реке в Республике Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по локализации и ликвидации «разлива» нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Альметьевск — Горький-2 через р. Шешма в Республике Татарстан.

Были проверены навыки и подготовка оперативного персонала, достаточность и соответствие состава сил и технических средств выполняемым задачам, время, затрачиваемое на транспортировку работников и техники, соблюдение мер безопасности и охраны труда. Кроме того, отрабатывалось взаимодействие между подразделениями и службами, участвующими в локализации разлива.

Фото: © Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

В УТЗ приняли участие около 20 человек — линейной аварийно-эксплуатационной (ЛАЭС) и центральной ремонтной служб Ромашкинского районного нефтепроводного управления РНУ. Было задействовано около 10 единиц техники. Мероприятие проходило под наблюдением представителей АО «Транснефть — Подводсервис».

По сценарию диспетчер районного диспетчерского пункта зафиксировал «аварийное снижение давления» ниже допустимого на подводном переходе МН и оперативно «остановил» транспортировку нефти. После того, как прибывшая к месту условного разлива патрульная группа ЛАЭС нефтеперекачивающей станции «Михайловка» подтвердила «выход» топлива на поверхность ледяного покрова, в зону условной чрезвычайной ситуации выдвинулись аварийные бригады, укомплектованные необходимым оборудованием и техникой.

Участники УТЗ приняли меры по предотвращению возгорания нефти, несчастных случаев, оградили условные места аварий и установили предупреждающие знаки. Бригада линейных аварийно-эксплуатационных служб установила боновые заграждения, нефтесборное и вспомогательное оборудование для локализации условного разлива и сбора нефти.

Учение подтвердило требуемый уровень готовности персонала к реагированию на нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать любые задачи по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.