АО «Транснефть — Прикамье» провело учения на реках в Татарстане

Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» провели плановые учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН) Альметьевск — Горький-2, 3 через р. Кама и магистрального нефтепродуктопровода Альметьевск — Нижний Новгород через р. Меша в Республике Татарстан.

Цель — проверка навыков и подготовки оперативного персонала, соответствия сил и технических средств выполняемым задачам.

Согласно сценариям было зафиксировано снижение давления ниже допустимого на участках магистральных трубопроводов. Диспетчеры условно остановили транспортировку нефти и нефтепродуктов, оповестили руководителей подразделений и службы безопасности Казанского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений, а также контрольные и надзорные организации.

Аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для локализации и ликвидации разливов, в установленные нормативами сроки прибыли к месту условного выхода нефти инефтепродукта.

Фото: © Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

На водных рубежах были установлены боновые заграждения общей протяженностью 790 м. Ликвидация условных разливов была выполнена при помощи нефтесборщиков. «Аварии» на линейной части МТ были оперативно устранены.

В тренировках приняли участие линейные аварийно-эксплуатационные службы нефтеперекачивающих станций «Ковали» и «Михайловка» — всего около 25 человек. Использовалось 20 единиц транспортных средств и спецтехники, в том числе нефтесборщики общей производительностью 205 куб. м в час.

Учения подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать задачи по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. По оценке наблюдателей, поставленные задачи в ходе УТЗ были выполнены оперативно и в полном объеме.