АО «Транснефть — Прикамье» провело учения на реках в Татарстане
Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» провели плановые учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН) Альметьевск — Горький-2, 3 через р. Кама и магистрального нефтепродуктопровода Альметьевск — Нижний Новгород через р. Меша в Республике Татарстан.
Цель — проверка навыков и подготовки оперативного персонала, соответствия сил и технических средств выполняемым задачам.
Согласно сценариям было зафиксировано снижение давления ниже допустимого на участках магистральных трубопроводов. Диспетчеры условно остановили транспортировку нефти и нефтепродуктов, оповестили руководителей подразделений и службы безопасности Казанского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений, а также контрольные и надзорные организации.
Аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для локализации и ликвидации разливов, в установленные нормативами сроки прибыли к месту условного выхода нефти инефтепродукта.
На водных рубежах были установлены боновые заграждения общей протяженностью 790 м. Ликвидация условных разливов была выполнена при помощи нефтесборщиков. «Аварии» на линейной части МТ были оперативно устранены.
В тренировках приняли участие линейные аварийно-эксплуатационные службы нефтеперекачивающих станций «Ковали» и «Михайловка» — всего около 25 человек. Использовалось 20 единиц транспортных средств и спецтехники, в том числе нефтесборщики общей производительностью 205 куб. м в час.
Учения подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать задачи по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. По оценке наблюдателей, поставленные задачи в ходе УТЗ были выполнены оперативно и в полном объеме.