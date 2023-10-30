АО «Транснефть — Прикамье» провело учение на подводном переходе трубопровода в Татарстане

Фото: пресс-служба АО «Транснефть — Прикамье»

Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода (ППМН) Альметьевск — Нижний Новгород через реку Свияга в Республике Татарстан. Цель — проверка готовности сил и средств для устранения аварий, инцидентов, отказов и их последствий, совершенствование практических навыков и знаний персонала по оперативной локализации и ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации, проверка работоспособности оборудования.

По сценарию УТЗ, было зафиксировано «снижение» давления ниже допустимого на ППМН, после чего диспетчер условно «остановил» транспортировку нефтепродукта на участке трубопровода. Были оповещены руководители подразделений и службы безопасности Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также контрольные и надзорные организации.

Силами подразделения нефтеперекачивающей станции (НПС) «Тиньговатово» был обнаружен и огражден участок «аварии», определены зоны распространения и приняты меры по предотвращению возможного возгорания. Основной комплекс работ выполнялся на трех рубежах локализации с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований НПС «Тиньговатово», «Ковали», «Студенец» и ПАСФ при Казанском РНУ.

Условная авария на подводном переходе магистрального трубопровода была оперативно устранена. Было использовано около 2500 метров удерживающих и более 500 метров береговых боновых заграждений. В течение всего УТЗ работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха.

В тренировке приняли участие 59 человек. Использовалось 184 единиц различного оборудования и 39 единиц техники, в том числе автотранспортная, грузоподъемная и пожарная. Плановое УТЗ подтвердило слаженную работу и высокую степень готовности персонала, а также оснащенность подразделений современными средствами и всем необходимым оборудованием. Все этапы по локализации и ликвидации последовательно отработаны, поставленные задачи выполнены своевременно и в полном объеме. Действия персонала получили положительную оценку наблюдателей.