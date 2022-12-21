АО «Транснефть – Прикамье» провело тренировочное занятие на подводной части нефтепровода

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Набережные Челны — Альметьевск через реку Степной Зай в Республике Татарстан.

Цель — проверка готовности систем оповещения на объектах, совершенствование знаний и практических навыков специалистов по оперативной локализации и ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации, проверка работоспособности оборудования.

По легенде учений из-за дефекта трубопровода было зафиксировано снижение давления ниже допустимого на участке МН, после чего диспетчер «остановил» транспортировку нефти. Были оповещены руководители подразделений и службы безопасности Альметьевского районного нефтепроводного управления, а также контрольные и надзорные организации. В установленные нормативами сроки к месту прибыли аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием.

Силами линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС-3 были обнаружены и ограждены места «аварии», закрыты задвижки, определены зоны распространения условного разлива, ограждены участки берега. Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Условная авария на линейной части трубопровода была оперативно устранена. На водных рубежах было использовано 120 метров зимних боновых заграждений. В занятиях по локализации и ликвидации приняли участие более 20 человек, в качестве наблюдателей выступили 4 человека. Использовалось 17 единиц техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная, пожарная техника и более 20 единиц различного оборудования. В течение всего УТЗ работниками лаборатории эколого-аналитического контроля осуществлялся мониторинг почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха.

Тренировочные мероприятия подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием. По оценке наблюдателей поставленные задачи в ходе учений были выполнены оперативно и в полном объеме.