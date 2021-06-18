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18 июня 2021  16:50

АО «Транснефть - Прикамье» провело соревнования добровольных пожарных дружин

АО «Транснефть - Прикамье» провело соревнования добровольных пожарных дружин
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Соревнования боевых расчетов добровольных пожарных дружин (ДПД) АО «Транснефть — Прикамье» прошли на базе испытательного и учебно-тренировочного полигона Государственной противопожарной службы «5 отряд Федеральной противопожарной службы» в г.Перми. 

Пять команд из филиалов предприятия боролись за звание лучшего расчета. Конкурсанты преодолевали стометровую полосу с препятствиями, участвовали в пожарной эстафете, демонстрировали мастерство в боевом развертывании от пожарной автоцистерны. На заключительном этапе команды подтвердили высокий уровень теоретической подготовки. 

По итогам соревнований первое общекомандное место завоевало Ромашкинское райнное нефтепроводное управление (РНУ), второе место — Пермское РНУ, команда из Удмуртского РНУ заняла третье место. В личном первенстве победу одержали сотрудники Пермского РНУ. 

Победители примут участие в конкурсе добровольных пожарных дружин среди организаций ПАО «Транснефть», который состоится в июле на базе АО «Транснефть — Балтика» в г. Санкт-Петербурге. 

Соревнования боевых расчетов ДПД АО «Транснефть — Прикамье» проводятся ежегодно с целью поддержания их готовности к тушению возможных пожаров, отработки слаженности и эффективности действий персонала, совершенствования навыков работы с пожарно-техническим вооружением, а также для популяризации пожарно-прикладного спорта среди молодежи.

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