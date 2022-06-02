АО «Транснефть — Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие в Удмуртии
Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» провели плановое комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на подводном переходе магистральных нефтепроводов (МН) Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин через реку Лоза.
Отработка действий персонала по оперативному устранению последствий условного выхода нефти на водной поверхности проводилась около поселка Игра Игринского района Удмуртской Республики.
Согласно легенде, на подводном переходе магистрального нефтепровода было зафиксировано падение давления. В режиме телеуправления управляющий диспетчер территориального диспетчерского пункта в Казани «остановил» транспортировку нефти. На место прибыли патрульные группы из сотрудников линейных аварийно-эксплуатационных служб нефтеперекачивающих станций «Большая Соснова» и «Арлеть».
Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.
Для сбора «нефти» с поверхности залива было использовано более 400 метров боновых заграждений, емкости для временного хранения нефти, задействовались 8 нефтесборщиков общей производительностью 270 куб. метров в час. Работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение всего учения.
В занятиях приняли участие 109 человек, использовалось более 38 единиц оборудования и техники, в том числе автотранспортная, грузоподъемная и пожарная техника, плавсредства, нефтесборщики.
По оценке наблюдателей, все поставленные задачи в ходе КУТЗ были выполнены: персонал продемонстрировал высокую степень готовности для устранения возможных техногенных событий и их последствий. Работы по локализации и ликвидации условного выхода нефти были проведены с соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда в нормативные сроки.