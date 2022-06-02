АО «Транснефть — Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие в Удмуртии

Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» провели плановое комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на подводном переходе магистральных нефтепроводов (МН) Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин через реку Лоза.

Отработка действий персонала по оперативному устранению последствий условного выхода нефти на водной поверхности проводилась около поселка Игра Игринского района Удмуртской Республики.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Согласно легенде, на подводном переходе магистрального нефтепровода было зафиксировано падение давления. В режиме телеуправления управляющий диспетчер территориального диспетчерского пункта в Казани «остановил» транспортировку нефти. На место прибыли патрульные группы из сотрудников линейных аварийно-эксплуатационных служб нефтеперекачивающих станций «Большая Соснова» и «Арлеть».

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Для сбора «нефти» с поверхности залива было использовано более 400 метров боновых заграждений, емкости для временного хранения нефти, задействовались 8 нефтесборщиков общей производительностью 270 куб. метров в час. Работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение всего учения.

В занятиях приняли участие 109 человек, использовалось более 38 единиц оборудования и техники, в том числе автотранспортная, грузоподъемная и пожарная техника, плавсредства, нефтесборщики.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

По оценке наблюдателей, все поставленные задачи в ходе КУТЗ были выполнены: персонал продемонстрировал высокую степень готовности для устранения возможных техногенных событий и их последствий. Работы по локализации и ликвидации условного выхода нефти были проведены с соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда в нормативные сроки.