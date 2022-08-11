АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие в Татарстане

АО «Транснефть — Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие по устранению неисправностей оборудования на нефтеперекачивающей станции «Михайловка» и линейной части магистрального нефтепровода (МН) Альметьевск — Горький-2 в Республике Татарстан.

В ходе тренировки были отработаны оперативные действия персонала при отказе технологического оборудования. Также проверялось соблюдение работниками требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Согласно сценарию учений на МН было зафиксировано падение давления. Оператор в режиме телеуправления «остановил» транспортировку нефти. Было установлено, что из-за условной неисправности оборудования на линейной части МН произошел «выход» нефти.

Силами аварийных бригад из работников линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС «Михайловка» и центральной ремонтной службы Ромашкинского районного нефтепроводного управления (РНУ) проведены необходимые ремонтные работы, локализован и ликвидирован условный выход нефти. Лаборанты эколого-аналитической лаборатории в постоянном режиме фиксировали состояние почвы и атмосферного воздуха.

Также были отработаны дополнительные вводные по энергетическому, механо-технологическому направлению и направлению автоматизированных систем управления технологическими процессами.

В процессе учений отработаны действия по эвакуации пострадавшего из загазованной зоны с практическим выполнением реанимационных мероприятий по оказанию первой доврачебной помощи.

Со всеми поставленными задачами персонал Ромашкинского РНУ справился в регламентное время. Наблюдательная комиссия положительно оценила подготовку работников и их готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации.

Проведение подобных учебно-тренировочных занятий позволяет поддерживать высокий уровень готовности оперативного персонала к нештатным ситуациям, связанным с функционированием производственных объектов предприятия.