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АО «Транснефть – Прикамье» провело конкурс работников в рамках Дня безопасности труда
АО «Транснефть – Прикамье» провело тематический конкурс в рамках Дня безопасности труда на базе спортивного комплекса в г. Казани.
День безопасности труда проводится уже в 7-й раз и предусматривает проверку теоретических и практических знаний работников в области охраны труда. Цель – формирование системного подхода к повышению культуры производства и соблюдению требований безопасности труда.
В конкурсе соревновались 5 команд, представивших Казанское, Альметьевское, Ромашкинское, Удмуртское и Пермское районные нефтепроводные управления (РНУ), всего – 25 сотрудников предприятия.
Участники демонстрировали готовность к нештатным ситуациям, оказывали первую помощь «пострадавшему», выбирали и применяли средства индивидуальной защиты. Также команды представили творческое домашнее задание и тематические рисунки.
«В процессе тщательной подготовки к традиционному конкурсу мы повышаем свои компетенции, а конкуренция выступает дополнительным стимулом узнать и научиться еще большему», – говорит электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Казанского РНУ Айдар Бикмуллин.
По итогам конкурса первое место завоевала команда Пермского РНУ. В конкурсе капитанов победу одержал Леонид Петров – капитан сборной команды Удмуртского РНУ.
«Жизнь человека бесценна, поэтому культура безопасности труда в АО «Транснефть – Прикамье» имеет первостепенное значение. Наша задача – исключить травматизм на производстве. Эту задачу помогают решать, в том числе, и такие конкурсы. Подготовка и участие в них совершенствуют теоретические и практические навыки работников в области охраны труда», – отметил заместитель главного инженера – начальник управления безопасности труда и производственного контроля Эдуард Ишалин.
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