АО «Транснефть — Прикамье» провело конкурс для работников в День безопасности труда

АО «Транснефть — Прикамье» провело тематический конкурс в рамках Дня безопасности труда на площадке Канашского транспортно-энергетическом техникума (КанТЭТ), базового центра подготовки и переподготовки работников нефтепроводной отрасли.

Мероприятие состоялось во Всемирный день охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля. В конкурсе приняли участие 25 сотрудников — команды Казанского, Альметьевского, Ромашкинского, Удмуртского и Пермского районных нефтепроводных управлений (РНУ) предприятия.

День безопасности труда проводится в АО «Транснефть — Прикамье» уже в шестой раз. Он предусматривает проверку теоретических и практических знаний в области охраны труда. Цель — формирование системного подхода к повышению культуры производства и соблюдению требований безопасности труда.

В ходе соревнований команды представили творческое домашнее задание и тематические рисунки. Участники также демонстрировали навыки снятия условного пострадавшего с высоты и применение СИЗ для отдельного вида работ. Также состоялись конкурсы «Что? Где? Когда?», «Интеллектуальный кроссворд», «Готов к труду и обороне», соревнования капитанов команд.

По итогам звание лучшего подразделения по охране труда АО «Транснефть — Прикамье» завоевала ЛПДС «Оса». В конкурсе капитанов победил Денис Детистов — лидер команды Ромашкинского РНУ.