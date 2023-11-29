АО «Транснефть – Прикамье» продлило эксплуатационный ресурс инфраструктуры

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов, расположенных на территории Пермского края и Республики Татарстан.

Специалисты предприятия выполнили ремонт и замену 11 задвижек на участках магистральных нефтепроводов Пермь – ПНОС, Альметьевск – Горький-2, Пермь – Альметьевск, Набережные Челны – Альметьевск и магистрального нефтепродуктопровода Альметьевск – Нижний Новгород. Новая запорная арматура отечественного производства имеет повышенный класс прочности и может эксплуатироваться более 10 лет. Проведенные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, поддержать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Кроме того, в рамках технического перевооружения подключена турбопоршневая поверочная установка на системе измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) НПС «Калейкино». ТПУ предназначена для воспроизведения, хранения и передачи единицы объема нефти при поверке и контроле метрологических характеристик преобразователей расхода, входящих в состав СИКН при их эксплуатации.

Выполнение плановых работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Пермского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского РНУ.

Мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.