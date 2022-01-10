АО «Транснефть – Прикамье» повышает пожарную безопасность производственных объектов

АО «Транснефть – Прикамье» завершило строительство комплексной системы автоматического пожаротушения на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Елизаветинка» Ромашкинского районного нефтепроводного управления в Самарской области.

Система автоматического пожаротушения пены высокой кратности построена взамен ранее действовавшей системы средней кратности с целью обеспечения высокого уровня безопасности объектов НПС. Строительство велось с 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Построено новое здание насосной станции пожаротушения с размещением насосного оборудования, электроприводных задвижек, пожарных гребенок, свыше 600 метров сетей водо- и растворопроводов. Установлены два бака-дозатора для хранения пенообразователя объемом 3 куб. литров каждый.

Преимуществом новой системы является возможность хранения пенообразователя и его дозирования в концентрированном виде, что повышает качество огнетушащего вещества.

Кроме того, технические решения позволяют обеспечить подачу огнетушащего вещества с применением мобильных средств пожаротушения даже в случае выхода из строя всего насосного оборудования. Сети водо- и растворопроводов спроектированы таким образом, что позволяют использовать тактико-технические характеристики пожарного автомобиля в полном объеме.

Система автоматического пожаротушения оснащена современным оборудованием, обеспечивающим высокую надежность и безопасность при эксплуатации. Использование пенообразователя типа АFFF позволяет получить устойчивую к разрушению пену высокой, а также средней и низкой кратности. С внедрением новой системы автоматического пожаротушения обеспечивается надежная защита нефтеносных НПС «Елизаветинка», задействованных в транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Прикамье».