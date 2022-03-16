АО «Транснефть — Прикамье» повышает надежность транспортировки нефти по трубопроводам

АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые работы на производственных объектах в Удмуртии и Кировской области в соответствии с программой капитального ремонта. Цель — обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры.

Мероприятия выполнялись на участках магистральных нефтепроводов (МН) Киенгоп — Набережные Челны, Холмогоры — Клин и Сургут — Полоцк. На период проведения работ транспортировка нефти по трубопроводам не приостанавливалась.

Специалисты ликвидировали 57 сварных присоединений, препятствовавших безопасному проведению внутритрубной диагностики. С целью обеспечения безопасности предварительно выполнены работы по откачке нефти передвижными насосными установками в период сниженного режима транспортировки нефти.

На камере пуска средств очистки и диагностики (КП СОД) МН Холмогоры — Клин заменен ненормативный запасовочный патрубок. КП СОД используются для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов, а также пуска очистных устройств и герметизаторов перед плановыми ремонтными работами на линейной части нефтепроводов.

В работах были задействованы 202 человека, использовалось 98 единиц техники. Плановые мероприятия по повышению надежности объектов АО «Транснефть — Прикамье» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.