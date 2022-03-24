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Экономика
24 марта 2022  11:04

АО «Транснефть — Прикамье» повышает надежность производственных объектов

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АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые работы на производственных объектах в Пермском крае, Республиках Татарстан и Удмуртия. Мероприятия выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. 

Специалисты выполнили ремонт запорной арматуры на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин, а также на ряде стационарных производственных объектов. Ликвидированы 25 сварных присоединений, препятствовавших безопасному проведению внутритрубной диагностики, вырезаны дефекты. Взамен выработавшего свой ресурс оборудования установлен магистральный насосный агрегат. Новый насос обеспечит подачу товарной нефти для транспортировки с производительностью прокачки от 7 тыс. до 10 тыс. куб. метров нефти в час.

Для поддержания стабильной и безопасной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов заменены 7 задвижек. Установленные задвижки при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности. 
Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопроводов и механо-технологического оборудования объектов.

На время проведения плановых работ транспорт нефти приостанавливался. В настоящее время транспортировка возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.

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