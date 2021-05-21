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Ру Тат
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21 мая 2021  13:30

АО «Транснефть – Прикамье» пополнило автопарк 20 единицами автомобильной и спецтехники

АО «Транснефть – Прикамье» пополнило автопарк 20 единицами автомобильной и спецтехники
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В рамках программы обновления автопарк АО «Транснефть — Прикамье» пополнили двадцать единиц транспортных средств, предназначенных для обслуживания линейной части магистральных трубопроводов и других производственных объектов.

Среди закупленной техники — агрегаты ремонтно-сварочные, бурильно-крановые машины, автомобиль с краном-манипулятором, вакуумные нефтесборщики. Вся техника отечественного производства с высокими эксплуатационными характеристиками и пониженным расходом моторного топлива. Транспорт оснащен модулями ГЛОНАСС и тахографами, позволяющими контролировать расход топлива и маршрут движения, режим труда и отдыха водителей.

Во все пять филиалов предприятия поступили 11 бурильно-крановых машин, способных обеспечить работу групп эксплуатации воздушных линий и электрохимической защиты без привлечения дополнительной техники — бурильных машин, пассажирского транспорта, грузовых кранов, автогидроподъемников. 

Цех технологического транспорта Ромашкинского районного нефтепроводного управления (РНУ) пополнился автомобилем с бортовой платформой и краном-манипулятором для погрузки, разгрузки и перевозки грузов. Кроме того, на объекты Пермского и Удмуртского РНУ приняты в эксплуатацию два вакуумных нефтесборщика на базе вездеходного гусеничного шасси. 

Также АО «Транснефть — Прикамье» продолжает наращивать парк используемой техники на газомоторном топливе: во второй половине 2021 года планируется ввод в эксплуатацию 9 таких транспортных средств. 

Большинство видов транспортных средств имеет повышенную проходимость. Этот фактор обусловлен тем, что значительная часть магистральных трубопроводов проходит в труднодоступных районах с ухудшенными дорожными условиями.

Обновление транспортных средств предприятия является важным условием обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов в зоне ответственности АО «Транснефть — Прикамье».

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