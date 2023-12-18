АО «Транснефть – Прикамье» получило положительное заключение на реконструкцию резервуаров

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на реализацию проектов по реконструкции резервуаров вертикальных стальных на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Набережные Челны» и НПС-3 Республики Татарстан.

Проекты предусматривают демонтаж существующих резервуаров для хранения нефти емкостью 10 тыс. куб. метров каждый и строительство новых аналогичных резервуаров. Резервуары будут оснащены понтонами, что обеспечит соблюдение высоких экологических стандартов производства на протяжении нормативного срока службы — 50 лет.

Помимо строительства резервуаров, проектом предусмотрен вынос транзитных трубопроводов из каре емкостей, строительство почти 2 км технологических трубопроводов, а также монтаж систем пожаротушения, водяного охлаждения, канализации, установка узлов запорной арматуры, прокладка кабелей, возведение молниеотводов. Будет обеспечена электрохимическая защита днища резервуаров и трубопроводов.

Также предусмотрен дистанционный контроль за параметрами работы технологического оборудования резервуарного парка, включая измерение уровня и температуры нефти, управление запорной арматурой. Для обеспечения безопасного хранения, наполнения, опорожнения резервуаров реализованы общестанционные защиты, включая обнаружение пожара, управление установками водяного охлаждения и пенного пожаротушения, запуск систем оповещения.

Реконструкция резервуаров станет частью мероприятий, проводимых АО «Транснефть — Прикамье» в целях повышения надежности и безопасности производственных объектов, обеспечения стабильных поставок нефти, а также позволит повысить экологическую безопасность функционирования НПС-3 и НПС «Набережные Челны».