АО «Транснефть — Прикамье» получило благодарность за проведение Всероссийского конкурса

АО «Транснефть — Прикамье» отмечено благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Прокофьева за помощь в организации отборочного тура Всероссийского конкурса «Земля талантов» прошедшего в Казани.

Благодаря информационной кампании, проведенной волонтерами предприятия, к конкурсу присоединились участники из образовательных и социальных учреждений регионов присутствия АО «Транснефть — Прикамье». В текущем году на очный региональный этап было подано 127 заявок, продолжается набор заявок на дистанционный этап конкурса.

Добровольцы предприятия оказывали помощь в период проведения мероприятий регионального этапа: встречали и сопровождали юных участников, помогали оргкомитету и жюри, были ассистентами на сцене.

Кроме того, для группы детей, прибывших из Пермского края, волонтерским штабом организована культурно-образовательная программа. Была организована экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля, а также выставки, рассказывающей о народах Татарстана. Юные гости окунулись в атмосферу национальных праздников, побывав на мероприятии «Сбор даров Сабантуя» в Старо-Татарской слободе.

Всероссийский конкурс «Земля талантов» создает условия для раскрытия потенциала талантливых детей, вовлекает молодежь в организацию и проведение патриотических акций, знакомит с творческими людьми, инициирует культурный обмен, воспитывает и мотивирует к дальнейшему развитию в творчестве и искусстве.