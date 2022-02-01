АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги зимней спартакиады работников

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги зимней спартакиады среди работников структурных подразделений, в мероприятии участвовали 60 человек.

Соревнования прошли на спортивных площадках в г. Альметьевске. Участники состязались в сноуборде, горных и беговых лыжах. Спортсменов оценивали в индивидуальных и командных зачетах, а также в возрастных категориях – до 35 лет и старше. По итогам спартакиады 10 работников с лучшими результатами вошли в сборную команду предприятия. Они примут участие в зимней спартакиаде организаций системы «Транснефть», которая состоится в марте в Сочи.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

По итогам победителем в общекомандном зачете стало Удмуртское районное нефтепроводное управление (РНУ). Второе место завоевала команда аппарата управления, третье – у спортсменов Пермского РНУ.

АО «Транснефть – Прикамье» совместно с профсоюзной организацией предприятия ежегодно проводит летние и зимние спартакиады с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта.

Проведение регулярных спортивных мероприятий оказывает положительное влияние на формирование и развитие корпоративной культуры, повышение спортивного мастерства участников, а также укрепление связей между трудовыми коллективами.