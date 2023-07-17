АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги экологического мониторинга

«Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за 1 полугодие текущего года. На производственных объектах выполнено 15,9 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха и почвы, в том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий компании –11 тыс.

Отбор проб проводился на производственных объектах Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского филиалов предприятия. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения производственной инфраструктуры выполняется на постоянной основе для подтверждения экологической безопасности работы площадочных объектов и линейной части магистральных трубопроводов.

Результаты исследований неизменно подтверждали, что объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В структуре «Транснефть – Прикамье» действуют пять аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля: по одной в каждом районном нефтепроводном управлении. Подразделения оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

«Транснефть – Прикамье» - дочернее предприятие крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть», которая в 2023 г. отмечает 30-летний юбилей. Экологическая политика является важной составляющей деятельности компании и ее дочерних организаций. Приоритетные направления в этой области для «Транснефть – Прикамье» - проведение эколого-аналитического контроля; контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; производственный экологический контроль; разработка нормативной документации; контроль работоспособности природоохранного оборудования.