АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги благотворительной деятельности в 2022 году

АО «Транснефть – Прикамье» в 2022 году оказало благотворительную помощь 28 организациям, в числе которых общественные, образовательные, медицинские учреждения и благотворительные фонды в регионах ведения производственной деятельности.

Ежегодно поддержку получает Уфимский государственный нефтяной технический университет в Республике Башкортостан. Средства на развитие и поддержание материально-технической базы профильного высшего учебного заведения были направлены и в 2022 году. На регулярной основе оказывается финансовая помощь Канашскому транспортно-энергетическому техникуму – корпоративному учебному заведению ПАО «Транснефть» в Республике Чувашия. Благотворительные средства были направлены на оснащение учебного полигона для практического обучения студентов по специальности электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В течение года предприятие продолжало поддерживать учреждения среднего и дошкольного образования в сельской местности. В частности, была обновлена материально-техническая база образовательных учреждений Кировской области, Пермского края, Республик Удмуртия, Чувашия и Татарстан, закуплены и установлены оргтехника, лабораторное и проекционное оборудование, демонстрационные материалы для кабинетов точных наук.

В селе Узи Селтинского района Удмуртии при поддержке компании началась реализация благотворительного проекта по капитальному ремонту детского сада. Дошкольное учреждение будет оснащено необходимой мебелью и современным оборудованием. Работы завершатся благоустройством территории.

Определяя помощь медицинским учреждениям приоритетной, компания оказывает ее на постоянной основе. В 2022 году были оснащены офтальмологическое и урологическое отделения Альметьевской центральной районной больницы в Республике Татарстан. Новое высокотехнологичное медицинское оборудование позволит осуществлять оперативные вмешательства малоинвазивным эндоскопическим методом без травматических разрезов, что существенно сократит восстановительный период пациентов медучреждения.

В Кирельском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарстана установлена новая водонапорная башня. Ведется проектирование наружных сетей канализации для Песчано-Ковалинского сельского поселения Лаишевского района Татарстана. Реализация проектов существенно улучшит инфраструктуру сельских поселений.

Благотворительную деятельность АО «Транснефть – Прикамье» осуществляет системно. Реализация различных проектов направлена на улучшение качества жизни и развитие инфраструктуры в регионах присутствия компании.