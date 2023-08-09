АО «Транснефть – Прикамье» подтвердило соответствие систем менеджмента госстандартам

АО «Транснефть — Прикамье» прошло независимую проверку систем менеджмента охраны труда, экологического и энергетического менеджмента на соответствие российским стандартам. Аудит проводился на линейной производственно-диспетчерской станции «Лысьва», в аппарате управления Пермского РНУ и аппарате управления предприятия.

В рамках внешней проверки группа аудиторов сертификационной организации провела встречи с работниками, оценила их навыки безопасности, знание нормативных и регламентирующих документов. На соответствие требованиям охраны труда проверены рабочие места, выполнен анализ документации.

Системная работа успешно ведется в АО «Транснефть — Прикамье» по всем трем направлениям. В сфере экологической безопасности позитивную оценку экспертов получила работа по поддержанию высокого уровня оснащенности техническими средствами, готовность органов управления и средств реагирования на возможные экологические угрозы, постоянное повышение квалификации персонала в области охраны окружающей среды рационального природопользования. Отмечено наличие необходимых ресурсов для эффективной реализации экологических и природоохранных мероприятий. Положительным аспектом также является активное участие сотрудников в экологических акциях и инициативах.

Эффективное управление охраной труда позволяет создавать условия для максимальной защищенности жизни и здоровья работников. Регулярно осуществляются оценка рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

На постоянной основе ведется обучение персонала безопасному выполнению производственных задач, профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил.

Аудиторы отметили ряд технологических решений, способствующих повышению уровня энергоэффективности, в том числе использование насосов и электродвигателей насосных агрегатов с повышенным КПД; замена силовых трансформаторов; использование оборудования со сниженным расходом топлива на выработку электроэнергии и сокращением выбросов выхлопных газов в окружающую среду; применение энергоэффективных решений для экономии тепла; установка преобразователей частоты для оптимизации режимов работы магистральных трубопроводов. Все перечисленные мероприятия позволяют существенно снижать показатели расхода энергоресурсов.

Соответствие достигнутых показателей компании законодательным и нормативным требованиям по всем трем областям проверки было высоко оценено руководителем группы аудиторов ассоциации по сертификации. По итогам аудита отмечено, что проверенные системы менеджмента в АО «Транснефть — Прикамье» действуют результативно и полностью соответствуют требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 45001 и ГОСТ Р ИСО 50001. Предприятие в полной мере обеспечивает безопасную и надежную транспортировку нефти. Внешний аудит проводится в компании регулярно. Следующая проверка запланирована на 2024 год.