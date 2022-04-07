АО «Транснефть - Прикамье» подтвердило готовность производственных объектов к паводкам

АО «Транснефть - Прикамье» подготовило линейную часть магистральных трубопроводов и площадочные объекты к устойчивой работе в период весеннего паводка.

Мероприятия проводились во всех регионах ведения деятельности компании для обеспечения безаварийной эксплуатации оборудования.

Специалисты выполнили комплекс работ на 4 тыс. километрах линейной части, а также на 32 площадочных объектах. Проведена ревизия и ремонт около 1,5 тыс. единиц оборудования на линейной части, в том числе 350 – на переходах трубопроводов через водные преграды. Проверена работоспособность120 систем линейной телемеханики. Обследованы и дополнительно укреплены 123 км участков трубопроводов, вдоль трассовых воздушных и кабельных линий электропередач.

В рамках противопаводковых мероприятий на производственных объектах созданы 32 оперативные группы по контролю технического состояния линий электропередач и установок электроснабжения. Проведена ревизия средств реагирования при чрезвычайных ситуациях - оборудования и материалов мобильных комплексов для ликвидации возможных аварийных разливов, плавательных средств, вездеходной техники.

Сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов, оборудования, спецтехники и автотранспорта. Осуществляется наземное и воздушное патрулирование линейной части магистральных трубопроводов.

Сводный комплекс мероприятий по подготовке к паводку выполнен в полном объеме. Ежегодная реализация соответствующих мероприятий позволяет поддерживать стабильную работу трубопроводной системы АО «Транснефть - Прикамье» в период весеннего половодья.