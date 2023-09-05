АО «Транснефть — Прикамье» подключило участок нефтепровода после реконструкции

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» выполнило технологическое подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск, проходящего через автомобильную дорогу Азнакаево — Ютаза — М5 в Татарстане.

Строительство участка протяженностью более 260 метров велось c мая 2023 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Оно позволит обеспечить безопасную эксплуатацию нефтепровода.

Выполнены пересечения с инженерными коммуникациями — кабелями связи, линиями электропередачи, а также автомобильной дорогой Азнакаево — Ютаза — М5. Учитывая пересечение с дорожным полотном, участок МН был уложен на безопасную глубину в специальном защитном кожухе.

Перед подключением с целью контроля качества выполненных сварочно-монтажных работ проведен полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика. На предмет контроля качества антикоррозионного покрытия уложенных участков специалисты проверили изоляцию методом катодной поляризации.

После подключения реконструированного участка к системе действующих трубопроводов будут установлены необходимые опознавательные и предупреждающие знаки. Старый участок нефтепровода демонтируется, будет выполнена засыпка МН до проектных отметок дорожного полотна, проведена техническая и биологическая рекультивация.

Технические мероприятия реализованы с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

Подключение построенных участков произведено в период плановой 86-часовой остановки МН Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск. После завершения плановых мероприятий транспортировка нефти по МН возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.