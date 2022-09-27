АО «Транснефть – Прикамье» подключило после ремонта участки магистральных нефтепроводов

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило технологическое подключение шести реконструированных участков магистральных нефтепроводов (МН) Сургут – Полоцк, Холмогоры – Клин, Альметьевск – Горький-2.

Работы проводились в Пермском крае, республиках Татарстан и Удмуртия в период плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти по трубопроводам.

Реконструкция осуществлялась в целях обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, поддержания безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных трубопроводов АО «Транснефть – Прикамье».

Строительство участков общей протяженностью более 5,5 км велось с 2021 года. Выполнены пересечения с множеством инженерных коммуникаций – кабелями связи, линиями электропередачи, а также автомобильными дорогами. В рамках реализации проекта произведена замена оборудования системы электроснабжения, линейной телемеханики и средств электрохимической защиты.

Перед подключением с целью контроля качества выполненных сварочно-монтажных работ специалисты проверили изоляцию участков МН методом катодной поляризации. Проведен полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубной диагностики участков трубопроводов. Технические мероприятия реализованы с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

В настоящее время транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена и производится согласно графику, трубопроводы функционируют в штатном режиме.