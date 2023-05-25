АО «Транснефть — Прикамье» подключило магистральный насосный агрегат после замены на НПС

Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» выполнили работы по подключению нового магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции «Белая» в Республике Татарстан.

Насосное оборудование установлено взамен демонтированного, выработавшего свой ресурс МНА. Замена выполнялась с плановым выводом насоса из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Пермь — Альметьевск при этом была приостановлена на 75 часов.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель — повышение уровня эксплуатационной надежности оборудования нефтеперекачивающей станции.

Новый насос обеспечит подачу товарной нефти для транспортировки по МН с производительностью 5 тыс. куб. метров нефти в час, что для сравнения эквивалентно объему нефти, перевозимому за то же время 70 железнодорожными цистернами емкостью около 70 куб. метров каждая.

Передовое отечественное оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) обладает повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Конструкцией насоса предусмотрены гидроциклонные сепараторы для очищения и охлаждения жидкости, подаваемой в торцевые уплотнения, что позволяет увеличить срок их службы. Срок эксплуатации нового МНА рассчитан на 50 лет.

Также выполнена замена фундаментных рам, усовершенствованы системы автоматизации работы МНА с заменой датчиков вибрации, давления и температуры. Работа МН была возобновлена в полном объеме.

Выполненные мероприятия позволят повысить безопасность и энергоэффективность производственной инфраструктуры, а также поддерживать бесперебойную транспортировку нефти.