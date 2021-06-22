АО «Транснефть – Прикамье» подключило два магистральных насоса на НПС

АО «Транснефть — Прикамье» подключило к технологическим трубопроводам два магистральных насосных агрегата (МНА) на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Ковали» и «Тиньговатово» Казанского районного нефтепроводного управления в республиках Татарстан и Чувашии.

Установлены современные магистральные насосы производительностью 5 тыс. куб. метров нефти в час каждый, оснащенные асинхронными электродвигателями мощностью 5 тыс. кВт и напряжением 6 кВ. В рамках реализации программы импортозамещения ПАО «Транснефть» производство данных насосов осуществляется на базе АО «Транснефть Нефтяные Насосы» в г. Челябинске.

Новое оборудование обладает повышенным КПД, что позволяет оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти.

Работы по обновлению магистральных насосов на НПС «Ковали» и «Тиньговатово» проводились с марта 2021 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия.

Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО «Транснефть», повысило безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также позволит поддерживать бесперебойную транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Альметьевск — Горький-3.