АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к зиме

АО «Транснефть – Прикамье» завершило подготовку производственных объектов к работе в осенне-зимний период. Масштабные мероприятия проводились с апреля по сентябрь.

Сезонное обслуживание затронуло полторы тысячи единиц запорной арматуры линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. На работоспособность испытаны системы обнаружения утечек и линейной телемеханики. Утеплены более 400 блок-контейнеров, находящихся в пунктах контроля управления технологическими процессами. Незамерзающей жидкостью заблаговременно заполнены около тысячи импульсных линий отборов давления, что предотвратит как образование ледяной пробки в импульсной трубке, так и ее перекрытие при температурных скачках.

К холодам готовы более 70 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Испытаны и переведены в зимний режим системы вентиляции и калориферы. К любым сценариям зимы подготовлены 83 аварийные дизельные электростанции.

Прошли строгую проверку системы отопления и теплоснабжения. Техническим обслуживанием охвачено почти 100 км тепловых сетей. В пробном режиме успешно испытаны 33 котельные, в которых был проведен ремонт оборудования, технологической части и автоматики. Подготовлены тепловые пункты и системы отопления более 900 зданий и сооружений.

Большое внимание было уделено диагностике котельных. В рамках программы технического перевооружения и реконструкции на нефтеперекачивающей станции «Муслюмово» реконструированы котельная и тепловые сети: котельная заменена на новую – блочно-модульную с повышенным коэффициентом полезного действия. Объект полностью автоматизирован, это позволяет контролировать его удаленно.

В целях повышения надежности энергоснабжения производственных объектов техническое обслуживание прошли более 3 тыс. км воздушных линий и кабельных линий электропередач. Все подразделения обеспечены стратегическим запасом горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана и необходимого инвентаря.

Подготовка к зиме выполнена в полном объеме, АО «Транснефть – Прикамье» получило паспорт готовности производственных объектов к устойчивой работе в период холодов.