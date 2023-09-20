АО «Транснефть — Прикамье» подготовило производственные объекты к работе осенью и зимой

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» завершило подготовку производственных объектов к работе в осенне-зимний период. Масштабные мероприятия проводились с апреля по сентябрь.

Выполнено обследование 75 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Проведено сезонное обслуживание 1,5 тыс. единиц запорной арматуры линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

На работоспособность испытаны системы обнаружения утечек и линейной телемеханики. Утеплены более 400 блок-контейнеров, находящихся в пунктах контроля управления технологическими процессами. Незамерзающей жидкостью заблаговременно заполнены около 1 тыс. импульсных линий отборов давления, что предотвратит как образование ледяной пробки в импульсной трубке, так и ее перекрытие при температурных скачках.

Испытаны и переведены в зимний режим системы вентиляции и калориферы. К любым сценариям зимы подготовлены 49 аварийных дизельных электростанций.

Строгую проверку прошли системы отопления и теплоснабжения. Произведено техническое обслуживание почти 100 километров тепловых сетей. Успешно испытаны 33 котельные, в которых был проведен ремонт оборудования и автоматики. Подготовлены тепловые пункты и системы отопления более 900 зданий и сооружений.

В целях повышения надежности энергоснабжения производственных объектов техническое обслуживание прошли более 3 тыс. километров воздушных линий и кабельных линий электропередач. Все подразделения обеспечены стратегическим запасом горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана и необходимого инвентаря.

Подготовка к зиме выполнена в полном объеме, АО «Транснефть — Прикамье» получило паспорт готовности производственных объектов к устойчивой работе в период холодов.