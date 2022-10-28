АО «Транснефть — Прикамье» перевооружило площадки фильтров-грязеуловителей на НПС в РТ

фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» завершило работы по техническому перевооружению площадок горизонтальных фильтров-грязеуловителей (ФГУ) на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Калейкино» и «Набережные Челны». Объекты расположены в Республике Татарстан.

Модернизация производственной инфраструктуры станций выполнялась в соответствии с программой развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов предприятия на 2022 год. Цель — поддержание высокого уровня безопасности эксплуатации оборудования предприятия.

Работы проводились в условиях действующего производства. На существующих площадках были смонтированы пять новых узлов фильтров-грязеуловителей, 14 надземных шиберных задвижек. Также проведено обустройство систем дренажа от узлов ФГУ, выполнена теплоизоляция и электрообогрев надземных участков трубопроводов, дренажных трубопроводов, а также надземных участков линий отборов давления. Устаревшее и выработавшее свой эксплуатационный ресурс оборудование было демонтировано.

Новые узлы ФГУ предназначены для очистки нефти от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов Киенгоп — Набережные Челны и Альметьевск — Горький-3. Пропускная способность фильтров — грязеуловителей составляет от 1,2 тыс. до 7 тыс. куб. м нефти в час, тонкость фильтрации — от 4 до 8 мм. Срок службы рассчитан на 30 лет. Технические характеристики оборудования полностью обеспечивают проектную производительность магистрального трубопровода.

По окончании строительно-монтажных работ выполнено комплексное опробование установленного оборудования, узлы ФГУ подключены к системе магистральных нефтепроводов. Технологические операции, выполняемые на нефтеперекачивающих станциях после модернизации существующей площадки фильтров, не изменятся.