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АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью Кабинета министров Татарстана
АО «Транснефть — Прикамье» отмечено благодарностью Кабинета министров Республики Татарстан за эффективную работу по внедрению современных технологий управления персоналом, программ адаптации и профессионального становления молодых сотрудников, развитию института наставничества.
Корпоративной системе подготовки кадров компания уделяет большое внимание. В 2018-2022 годах было организовано более 41 тыс. курсов обучения работников. Профессиональную переподготовку в ведущих учебных заведениях по направлению от предприятия прошли более 360 человек, обучились и выпустились 73 студента.
На реализацию мероприятий в этой сфере за пять лет было направлено свыше 430 млн рублей.
На высоком уровне организован процесс наставничества: молодым специалистам назначаются наставники, реализуются индивидуальные планы адаптации, устанавливаются надбавки за наставничество. В текущем году благодарственным письмом Федерации профсоюзов Республики Татарстан награжден заместитель главного инженера по безопасности труда и производственному контролю Казанского РНУ АО «Транснефть — Прикамье» Руслан Габайдуллин. Он отмечен за многолетний вклад в воспитание молодого поколения и развитие института наставничества.
Кроме того, у молодых специалистов предприятия есть возможность продемонстрировать разработки и проявить себя профессионально на научно-технических конференциях, слетах, технических семинарах и выставках.
Молодежи предоставляются социальные льготы и гарантии в виде создания условий для повышения квалификации и профессионального роста, дополнительного социального пакета, дополнительного финансирования для участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях.
Системная поддержка со стороны предприятия мотивирует молодых специалистов на непрерывное развитие и открывает реальные перспективы дальнейшего роста.
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