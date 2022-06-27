АО «Транснефть — Прикамье» обновило магистральные насосные агрегаты на двух НПС

Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» выполнили подключение двух новых магистральных насосных агрегатов (МНА) на нефтеперекачивающих станциях «Ковали» и «Тиньговатово» в республиках Татарстан и Чувашия.

Насосное оборудование установлено взамен выработавших свой ресурс МНА. Замена выполнялась с поочередным плановым выводом каждого насоса из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Альметьевск — Горький-3 при этом велась в штатном режиме.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель — повышение уровня эксплуатационной надежности оборудования нефтеперекачивающей станции.

Новые насосы обеспечат подачу товарной нефти для транспортировки по МН с производительностью 7 тыс. куб. метров нефти в час, что для сравнения эквивалентно 100 железнодорожным цистернам емкостью около 70 куб. метров каждая. Коэффициент полезного действия установленного оборудования составляет до 90 процентов, что позволяет предприятию минимизировать потребление электроэнергии при транспортировке нефти.

Конструкцией насосов предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок их службы и снизить потери мощности. Срок эксплуатации новых насосов рассчитан на 50 лет.

Также выполнена замена фундаментных рам, усовершенствованы системы автоматизации работы МНА с заменой датчиков вибрации, давления и температуры.

Современное насосное оборудование, производимое в рамках программы импортозамещения заводом АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск), повысит безопасность, надежность и энергоэффективность производственных объектов, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти.