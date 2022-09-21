АО «Транснефть — Прикамье» обеспечивает высокую надежность работы нефтепроводов

АО «Транснефть — Прикамье» завершило комплекс плановых работ на производственных объектах в Республике Татарстан и Самарской области. Цель — повышение надежности и энергоэффективности производственного процесса, а также обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры.

На период выполнения работ транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам (МН) Альметьевск — Калейкино, Набережные Челны — Альметьевск, Калтасы — Куйбышев и Альметьевск —Куйбышев-1 планово останавливалась на 72 часа.

На площадочных объектах и линейной части трубопроводов специалисты устранили дефекты, выполнили ремонт и замену запорной арматуры. Ликвидированы сварные присоединения, препятствовавшие пропуску диагностических приборов. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Кроме того, выполнено технологическое подключение реконструированного подводного перехода МН Калтасы — Куйбышев через р. Малый протяженностью около 1 км. Строительство велось в течение 2022 года.

Перед подключением с целью контроля качества выполненных сварочно-монтажных работ специалисты проверили изоляцию участков МН методом катодной поляризации. Проведен полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубную диагностику. Технические мероприятия реализованы с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

В настоящее время транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена и производится согласно графику, трубопроводы функционируют в штатном режиме.