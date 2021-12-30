АО «Транснефть-Прикамье» модернизирует системы линейной телемеханики МНПП

АО «Транснефть-Прикамье» ввело в эксплуатацию модернизированные системы линейной телемеханики магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) Субханкулово — Альметьевск и Альметьевск — Нижний Новгород в Республике Татарстан. Работы проводились с марта текущего года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов.

Прежние системы линейной телемеханики эксплуатировались более 13 лет и перестали соответствовать современным требованиям. Выполнена замена контрольно-измерительных приборов, кабельной продукции, шкафов телемеханики, обеспечивающих сбор и передачу технологических параметров работы нефтепродуктопроводов в систему диспетчерского контроля и управления АО «Транснефть — Прикамье».

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Смонтировано 115 контрольно-измерительных приборов,проведена замена 26 километров кабельной продукции и 21 колодца отбора давления. В блок-боксах пунктов контроля и управления установлены новые шкафы телемеханики производства АО «Транснефть — Верхняя Волга», характеризующиеся повышенной эргономичностью.

Техническое перевооружение систем линейной телемеханизации МНПП позволило увеличить число параметров оборудования, контролируемых системой автоматизации, и повысить эффективность и надежность управления технологическим процессом.

Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, что препятствует ложному формированию сигналов при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах. Применена резервируемая схема электропитания.

Новое современное оборудование позволит обеспечивать высокий уровень безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам АО «Транснефть-Прикамье».