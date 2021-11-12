АО «Транснефть – Прикамье» модернизировало АСУ ТП в Самарской области

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» завершило комплекс работ по техническому перевооружению автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) магистральных насосных станций №1 и №2 нефтеперекачивающей станции (НПС) «Елизаветинка» в Самарской области.

Проведена замена систем автоматизации магистральных насосных станций, находившихся в эксплуатации с 2001-2002 годов, на современные микропроцессорные, соответствующие требованиям ПАО «Транснефть».

Техническое перевооружение выполнено с целью повышения надежности работы систем автоматизации. Использованы современные технические решения, новейшие средства измерений технологических параметров.

Ввод объектов в промышленную эксплуатацию выполнен в соответствии со сроками, предусмотренными программой технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть — Прикамье».

Новые микропроцессорные автоматизированные системы управления технологическими процессами НПС «Елизаветинка» российского производства. Оборудование обладает повышенной эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных. Обеспечивается высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования, состояния запорной арматуры, позволяя повысить надежность эксплуатации и экологическую безопасность процесса транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Альметьевск — Куйбышев-1, 2.