АО «Транснефть – Прикамье» – лауреат республиканской премии «Добрый Татарстан»

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» признано лауреатом республиканской премии в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан» в номинации «Крупный бизнес». Церемония награждения победителей 2023 года прошла в г. Казани с участием министра по делам молодежи Республики Татарстан Рината Садыкова и первого заместителя министра промышленности и торговли РТ Родиона Карпова.

Волонтерская деятельность АО «Транснефть — Прикамье» ведется по многим направлениям. В 2023-й — Год педагога и наставника — работники активно поддержали реализацией мероприятий по развитию добровольчества в сфере образования и духовно-нравственного воспитания. В рамках проектов «Будь с нами!», «Молодежь — будущее «Транснефти», «Билет в будущее» организованы циклы профориентационных уроков и экскурсий на производственные объекты для учащихся 8-11-х классов, экскурсии и мастер-классы для детей в музее истории предприятия, а также открытые уроки в учреждениях среднего профессионального образования.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Прикамье»

В год 30-летия ПАО «Транснефть» в детском корпоративном лагере «Орленок» реализована программа «30 добрых дел», в рамках которой совместно с АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» прошли тематические мероприятия «Pro.Волонтер» и «Волонтер — это профессия или призвание?», а также квиз-игра, профориентационная викторина и «Город мастеров — 30 профессий «Транснефти».

В числе ежегодных добровольческих инициатив — акции «Марафон добрых дел» для воспитанников детских домов, «Помоги собраться в школу» в поддержку нуждающихся первоклассников.

Реализация добровольческих проектов направлена на развитие подрастающего поколения, поддержку талантов, вовлечение большего количества волонтеров и членов их семей в добровольческую деятельность, улучшение качества жизни и развитие инфраструктуры в регионах присутствия компании и за ее пределами. Так, на средства, собранные работниками предприятия, для одной из школ г. Луганска был приобретен лингафонный кабинет, помощь жителям новых территорий в целом стала системной.

Республиканская премия в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан» проводится ежегодно с 2010 года в знак выражения благодарности за вклад волонтеров в развитие современного общества, развитие, поддержку и продвижение добровольчества среди молодежи. Организаторами конкурса выступают Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».