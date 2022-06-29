АО «Татспиртпром» запустил производство продукции компании в Узбекистане

АО «Татспиртпром» — крупнейшая компания Российской Федерации, входящая в топ-3 общенационального рейтинга производителей алкогольной продукции, сегодня запустила производство своей продукции в Республике Узбекистан.

Партнером АО «Татспиртпром» на территории Узбекистана будет компания АО «Комбинат Ташкентвино» (АО ИИ Toshkentvino Kombinati) — крупнейшее предприятие по производству вина, водки, коньяка и безалкогольных прохладительных напитков (более 200 видов наименований) в Узбекистане. Компания основана в 1867 году. Ежегодно планируется выпускать до 100 тыс. дал продукции АО «Татспиртпром».

В торжественной церемонии запуска производства приняли участие генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов, заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Татспиртпром» Никита Мингалев, директор по внешнеэкономической деятельности АО «Татспиртпром» Шамиль Камаев. С узбекской стороны в мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Комбинат Ташкентвино» Миробид Махмудов, коммерческий директор Роман Байрамов и другие.

«АО „Комбинат Ташкентвино“ — наш партнёр на территории Узбекистана. Мы рассчитываем, что нашим брендам удастся занять от 5% до 10% узбекского рынка. Также мы рассматриваем продвижение и контрактный розлив на мощностях АО „Комбинат Ташкентвино“ других наших флагманских брендов», — сказал генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов.

Продукция Татспиртпрома будет выпускаться в объема 0,25, 0,5, 0,7 и 1,0 л. Открытие производства позволит расширить ассортимент крепких напитков, производимых в регионе.