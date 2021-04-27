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Ру Тат
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27 апреля 2021  16:50

АО «Татспиртпром» продлили действие лицензий до 2026 года

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В компании «Татспиртпром» специалисты Росалкогольрегулирования провели проверки на предмет соблюдения предприятием обязательных условий, соответствия требованиям государственной лицензии по видам деятельности, связанных с производством, хранением, поставкой алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе проверки изучались все нюансы работы предприятия: правоустанавливающие документы, сертификация оборудования, технологический режим на производстве, стандарты производства продукции, приборы измерения и учета, оснащенность лабораторий, рецептуры продукции, работа в системе ЕГАИС — вплоть до пропускного режима на заводах АО «Татспиртпром».

пресс-служба АО «Татспиртпром»

22 апреля проверяющие составили акт обследования, а сегодня Росалкогольрегулирование вынесло положительное решение по продлению действия лицензий компании на территории Российской Федерации для осуществления полного производственного цикла работ по изготовлению крепких напитков сроком на пять лет.

Продление действия лицензий на производственную деятельность — это подтверждение полного соответствия предприятия требованиям на производство спиртовой и ликероводочной продукции, представленной более чем 75 торговыми марками, стабильности предприятия и качества продукции.

ао татспиртпром
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