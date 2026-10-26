АО «Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью Фарита Губаева

Фарит Губаев

Фото предоставлено АО «Татмедиа»

Акционерное общество «Татмедиа» выражает соболезнования в связи со смертью фотохудожника Фарита Губаева, скончавшегося на 76-м году жизни.

«Мир искусства понес тяжелую, невосполнимую утрату – ушел из жизни выдающийся фотохудожник, признанный фотолетописец республики Фарит Губаев. Более полувека своей жизни он посвятил фотожурналистике, став неотъемлемой частью истории региональной прессы и медиасообщества», – подчеркивается в некрологе.

«Фарит Губаев вошел в историю отечественного фотоискусства как мастер черно-белой фотографии. Он умел запечатлеть не просто внешность человека или дух эпохи, но и глубокий эмоциональный психологизм, подлинную правду жизни. Его работы – будь то портреты выдающихся деятелей культуры мирового уровня или честные, исполненные достоинства снимки ветеранов и жителей республики – лишены внешней постановочности и глянца. В каждом кадре чувствуется его высочайший талант, искренняя увлеченность ремеслом и уважение к героям съемки», – отмечают в медиахолдинге «Татмедиа».

«Преданность избранному делу, безупречный художественный вкус и масштабная работа по сохранению исторической памяти снискали ему глубокое уважение коллег и общественное признание», – констатируется в обращении.

«Коллектив АО „Татмедиа“ и все журналистское сообщество Республики Татарстан выражают искреннее сочувствие и соболезнования родным, близким и друзьям Фарита Губаева. Светлая память о мастере и его творческом наследии навсегда останется с нами», – заключают авторы некролога.

Заупокойное богослужение в память о Фарите Губаеве состоится во вторник, 27 октября, в 10 часов утра в Архиерейском подворье – храме преподобного Сергия Радонежского (Казань, ул. Япеева, д. 2).

В последние годы Фарит Губаев проживал в Испании. В интервью «Татар-информу» он рассказывал, как фотографировал первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и академика Андрея Сахарова.