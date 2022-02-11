АО «Татмедиа» разыграло среди подписчиков поездку в санаторий «Шифалы су — Ижминводы»

Розыгрыш призов «Путевка в санаторий, снегоуборщик, телевизор и другие призы за подписку!» состоялся сегодня в здании АО «Татмедиа» в Казани. Акция прошла под прицелом видео- и фотокамер.

«Мы с огромным уважением относимся к каждому нашему подписчику, к тем людям, которые любят и выписывают наши издания. Этот конкурс будем продолжать и дальше, потому что он находит много откликов. У нас была удачная подписная кампания. Общий печатный тираж составил более 270,5 тыс. экземпляров, из них более 222,5 тыс. получают подписчики», — сообщила перед розыгрышем призов медиадиректор АО «Татмедиа» Альфия Адиятова.

Она отметила, что некоторые печатные издания АО «Татмедиа» увеличивают свои тиражи. Речь идет о журналах «Салават Купере», «Сабантуй» и детских изданиях.

«Спасибо за то, что вы с нами, и за то, что участвуете в нашем конкурсе. Мы стараемся, чтобы наши призы были актуальными и радовали вас», — подчеркнула Адиятова, обращаясь к подписчикам изданий АО «Татмедиа».

Участниками конкурса стали все, кто выписал не менее двух изданий (газету и журнал) АО «Татмедиа» в первом полугодии 2022 года. В соответствии с условиями акции было зарегистрировано 469 заявок от подписчиков из Татарстана, Башкортостана, Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Красноярского края, Оренбургской и Тюменской областей. Некоторые подписчики из Казани пришли, чтобы лично понаблюдать за розыгрышем.

«Я выписываю 15 газет и журналов, люблю читать и выписываю издания со школы. Особенно люблю читать „Шахри Казан“ и „Татарстан Яшьлэре“. Участвую в конкурсе регулярно, в прошлые годы выиграл телевизор и одеяло. Сюда прихожу не для подарков, от таких мероприятий я получаю моральное удовлетворение», — сообщил пенсионер Анвар Гиниятуллин из Казани.

В ходе акции было разыграно 16 призов: три утюга, три набора ручных инструментов, три электромясорубки, два робота-пылесоса, два смартфона, а также телевизор и снегоуборщик. Главный приз акции — путевку в санаторий «Шифалы су — Ижминводы» на двух гостей выиграл подписчик из Сабинского района И. Фаттахов. 22 февраля в здании АО «Татмедиа» в торжественной обстановке ценные призы будут вручены победителям.