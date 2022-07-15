АО «Татмедиа» подарило праздник: в Богатых Сабах прошел Сабантуй журналистов

Сегодня в Богатых Сабах впервые состоялся большой журналистский Сабантуй. Событие приурочено к 15-летию АО «Татмедиа».

«Дорогие коллеги, рад вас видеть на таком празднике. Еще ни разу мы не проводили его в таком формате, чтобы каждая редакция себя представляла и показывала. Очень приятно, что сегодня мы здесь собрались. Огромное спасибо всем, кто приложил к этому усилия», — сказал, обращаясь к журналистам, руководитель Республиканского агенства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и пожелал участникам праздничного настроения и удачи в конкурсах.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов поприветствовал собравшихся от руководства Татарстана.

«Я считаю, что тоже нахожусь в ваших рядах, и хочу обратиться к вам как к коллегам, потому что вопросы сохранения родного языка не могу представить без вас. С первого дня работы нашей комиссии, когда мы искали эффективные средства воздействия и думали, как заполнить духовную пустоту в душе народа, мы нашли вас. Мы старались создавать совместные проекты», — сказал он.

Спикер отметил, что говорить о результатах работы по сохранению родного языка, проделанной в республике, еще рано, потому что «необходимо сделать крутой поворот в этом вопросе».

«Если я в своей прежней должности работал с гектарами и килограммами, то вместе с вами нам необходимо работать с духовными ценностями, которые не измерить обычными весами. Вместе с вами мы делаем жизнь нашей республики целой, красивой и дружной. Это жизнь творческой, здоровой семьи», — отметил Марат Ахметов.

Он добавил, что у каждого народа есть свой отдельный праздник, а сегодня праздник обрели и журналисты. Ахметов пожелал, чтобы представители СМИ Татарстана были всегда близки к народу, слышали его просьбы и чаяния и доносили это до властей.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков сообщил, что идея праздника принадлежит всему руководству медиакомпании.

«Сегодня жизнь Республики Татарстан без „Татмедиа“ представить невозможно. Хочу сказать спасибо всем 1,6 тыс. человек, кто живет в Татарстане и работает в „Тамедиа“. Без вас жизнь сегодняшней республики представить невозможно. Огромное спасибо каждому журналисту, руководителю каждого филиала», — сказал он, обращаясь к коллегам.

На празднике собрались сотни сотрудников изданий АО «Татмедиа». Торжество началось с театрализованного сбора подарков на майдане с гармошкой и песнями. Далее состоялся подъем флага Республики Татарстан.

На майдане прошли традиционные игры: бег с ложками, в мешках и в ластах, бой с горшками и мешками, распиливание дров, борьба сумо. На трех площадках прошло первенство «Татмедиа» по волейболу. Батыры состязались в борьбе куреш под проливным дождем. Перед собравшимися гостями выступили с концертной программой коллективы художественной самодеятельности, сотрудники филиалов и приглашенные звезды. Для детей работников филиалов была организована специальная программа от сотрудников журнала «Салават купере».

В рамках деловой программы состоялась встреча Марата Ахметова с главными редакторами СМИ. Они обсудили итоги прошедшей подписной кампании и опыт в реализации национальных проектов. Редакторы лучших изданий были награждены.

АО «Татмедиа» образовано 1 октября 2007 года указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Сейчас это крупнейшая региональная медиакомпания в республике. В состав «Татмедиа» входят 65 филиалов. Это редакции республиканских, городских и районных печатных СМИ, телерадиокомпании, информационное агентство «Татар-информ», а также крупнейший в Поволжье полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс». В филиалах в общей сложности трудятся более 1,6 тыс. человек.

В медиаресурс акционерного общества входят 98 районных, городских и республиканских газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиоканалов, 79 сайтов в интернете и более 350 профилей в социальных сетях. Газеты АО «Татмедиа» издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. Интернет-СМИ АО «Татмедиа» представлены информационным агентством «Татар-информ», а также 78 сайтами городских, районных, республиканских СМИ, суммарная посещаемость которых за прошлый год составила более 74 млн уникальных посетителей. На Telegram-канал «Татмедиа» подписаны более 26 тыс. человек. Общее количество подписчиков в соцсетях филиалов акционерного общества составляет более 3,7 млн человек.