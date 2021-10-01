АО «Татмедиа» отмечает свой 14-й день рождения

Сегодня свой 14-й день рождения отмечает акционерное общество «Татмедиа». Медиахолдинг Татарстана был образован 1 октября 2007 года указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

В честь годовщины в здании «Татмедиа» состоялось торжество. Для сотрудников организации исполнила свои композиции татарская кавер-группа Mingazov. С торжественной речью выступил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«День рождения — по-настоящему большое событие, — заявил глава медиахолдинга. — У нас солидная организация, которой есть чем гордиться. Мы можем похвастаться блестящими достижениями и успехами. У нас прекрасный коллектив, замечательные работают ребята, каждый из которых достоин того, чтобы получить такой праздник».

Затем состоялось награждение сотрудников «Татмедиа» почетными грамотами и благодарственными письмами.

На сегодняшний день в «Татмедиа» входят 70 филиалов. Издания работают в формате мультимедийности и активно продвигаются в социальных сетях. Газеты и журналы выходят на четырех языках: русском, татарском, чувашском и удмуртском. В холдинге насчитывается свыше 1,7 тыс. сотрудников.