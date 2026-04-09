АО «Татмедиа» и Rutube подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум о сотрудничестве между АО «Татмедиа» и видеохостингом Rutube был подписан сегодня на полях Российского венчурного форума в Казани. Свои подписи под документом поставили генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и директор департамента по работе с органами государственной власти Rutube Игорь Павлов.

«Rutube сейчас становится ключевой видеоплатформой, и мы хотим получить особые условия для видеоматериалов наших редакций», – отметил Садыков.

По его словам, главная задача в рамках этого меморандума о сотрудничестве – выстроить систему специальной выдачи материалов для жителей Республики Татарстан. «То есть у нас будет возможность локализовать контент, чтобы жители республики видели именно те видеосюжеты и видеоматериалы, которые создаются нашими редакциями, в том числе „Татар-информом“», – пояснил Садыков.

Павлов в свою очередь подчеркнул, что подписание меморандума с «Татмедиа» – это стратегический шаг к комплексному усилению цифрового присутствия не только официальных каналов всего медиахолдинга, но и каналов органов власти и государственных учреждений Татарстана на платформе Rutube.

«Мы видим свою задачу не в точечном размещении материалов, а в создании единой, узнаваемой и эффективной медиасреды для прямого диалога власти с населением. Для этого мы готовы предоставить полноценную методическую поддержку – от настройки каналов до регулярного обучения работе с современными цифровыми форматами», – уточнил он.

По мнению Павлова, только системный подход к интеграции позволит доносить социально значимую информацию максимально широко и честно, превратив цифровые каналы в реальный инструмент обратной связи и доверия.